Primaire - Gérard Filoche assigne le PS : "Il faut bien que quelqu'un défende les petits salaires"

Sept candidats en lice, et Gérard Filoche sur le carreau. L'ancien inspecteur du travail et militant PS, évincé de la campagne pour la primaire citoyenne des 22 et 29 janvier a déposé lundi matin, au tribunal de grande instance de Paris, son assignation en référé de la Haute autorité du PS afin d'obtenir sa réintégration dans le scrutin. La décision doit être rendue mercredi à 15 heures.