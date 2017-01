Jean-Luc Bennahmias, ce candidat qui rêve de rassembler "de Mélenchon à NKM"

Le Canard Enchaîné rapportait cette semaine qu'il n'était candidat "que pour participer aux débats" de la primaire. "Des conneries", rétorque Jean-Luc Bennahmias, indigné. Invité de LCI jeudi, le président du Front démocrate, qui rêve de réaliser un score comparable à celui de NKM à la primaire de droite, s'est employé à se démarquer tant bien que mal de ses concurrents.





Un exercice pas facile d'ailleurs. Car le candidat écologiste, tendance centriste, se situe dans le sillon de l'autre écologiste de la primaire, le député François de Rugy, et partage bon nombre d'idées avec les autres concurrents, sauf, peut-être, Arnaud Montebourg, dont il récuse le "protectionnisme français". "Heureusement qu'il y a des programmes convergents, plaide-t-il. Je suis ami avec De Rugy, Hamon, Valls, Pinel... On se connaît par coeur !" "Quasiment rien" ne le distingue d'ailleurs de François de Rugy, ou presque : "Je m'excuse, je ne peux pas être le second candidat écologiste car j'ai plus de bouteille."