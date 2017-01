La Toile s'amuse du score de Jean-Luc Bennahmias, plus fort que celui de Jean-François Copé à la primaire de la droite

Dimanche 22 janvier à minuit, environ 1,1 million de bulletins de vote avaient été dépouillés et comptabilisés par le Parti socialiste. 11.777 étaient attribués au candidat arrivé dernier de cette primaire : Jean-Luc Bennahmias. A 1010 voix de son homologue à la primaire de la droite et du centre : Jean-François Copé. Une fois tous les bulletins dépouillés, le PS misant sur une participation entre 1,5 et 2 millions de personnes, le président du Front démocrate dépassera le député LR. Un scénario qui fait beaucoup rire les internautes et amuse la Toile, comme le montrent les tweets ci-dessous.