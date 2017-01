"Le taux de pauvreté a baissé en France", juge Valls : c'est plutôt faux...

Et pour cause, selon un rapport de l’Observatoire des inégalités paru en décembre 2016, la France compte un million de pauvres de plus qu'il y a dix ans. Si le seuil de pauvreté est fixé à 50 % du revenu médian (fixé à 1003 euros), la France compte cinq millions de pauvres.





Mais s’il est caculé à 60% de ce même revenu médian, ce sont bien 8,8 millions de Français qui seraient concernés. Et il n’a pas baissé. Dans les deux cas, il a augmenté ces deux dernières années et un Français sur sept serait donc concerné. Et après une baisse en 2013, il est revenu depuis à ses niveaux de 2011 et 2012, augmentant de 0,3 %. Soit une stagnation sur l'ensemble du quinquennat, comme le font remarquer Les Décodeurs du Monde.