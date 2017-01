Quand le fantôme de Macron hante le débat...

Questionnés sur l'éventualité d'un rassemblement auprès de Jean-Luc Mélenchon ou Emmanuel Macron si, comme certains sondages l'envisagent, le candidat issu de la primaire se trouve en position délicate dans les sondages, les candidats ont opposé un discours proche du dégagement en touche.





Aux deux éventualités, Benoît Hamon a dit "Oui à la discussion". Mais les autres candidats de la primaire de la gauche se sont montrés plus discrets, ou plus percutants. A l'instar de Jean-Luc Bennahmias qui, par exemple, a assuré que, "si Mélenchon et Macron ne peuvent pas nous faire gagner, ils peuvent nous faire perdre."





Mais les deux offensives les plus claires ont été celles de Vincent Peillon et d'Arnaud Montebourg. L'ex-ministre de l'Education a ainsi lancé : "Emmanuel Macron a été ministre de Manuel Valls, c'est pas moi qui l'ai nommé, et on ne peut pas lui parler ?! Allons..." Mais clairement, le tacle vise plus Manuel Valls qu'Emmanuel Macron.