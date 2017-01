Primaire de la gauche : et maintenant, que va faire Valls ?

Néanmoins, sa présence (et celle de ses partisans ?) dans la future équipe de campagne du candidat socialiste est loin d’être acquise. Car les propos très durs, notamment sur le revenu universel mais pas seulement, tenus par le camp Valls au cours de la primaire vont à coup sûr laisser des traces.





D’ailleurs, l’ex-Premier ministre n’a pas pu s’empêcher de tacler Benoît Hamon lors de son discours en défendant "une certaine idée de la gauche qui fait de l'exigence de vérité la condition de la conquête et de l'exercice du pouvoir, qui fait de l'engagement pour la laïcité et la République un combat central et intransigeant et qui voit dans la société du travail une perspective d'avenir".





Comme le confirme sur LCI l’un de ses proches, le maire d’Evry Francis Chouat, le soutien de Manuel Valls à Benoît Hamon dans la campagne présidentielle sera des plus discrets. "Les choses sont claires : la loyauté, le respect des règles de la primaire, ça c'est incontestable. Après il y'a un candidat qui est désigné et dans le débat, il y a eu des options différentes. Personne ne peut demander à Manuel Valls de manger son chapeau".