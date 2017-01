Rugby, rhume et "société du farniente" de Manuel Valls : le show de Benoît Hamon à Clermont-Ferrand

Benoît Hamon était remonté à bloc malgré son vilain rhume. En meeting à Clermont-Ferrand sur des thèmes très sérieux comme le travail, le revenu minimum ou l'économie sociale et solidaire, le député des Yvelines a su maintenir l'attention de la salle en rythmant son propos avec quelques blagues bien senties, et notamment sur le rugby, une passion bien ancrée dans la région.





Flanqué de son soutien Michel Pouzol, député PS de l'Essonne qui arborait le t-shirt jaune et bleu de l'ASM Clermont-Auvergne, le candidat de la primaire à gauche en a profité pour évoquer, avec un brin d'autodérision, leur duo au sein de l'équipe de rugby de l'Assemblée nationale. "Michel Pouzol et moi avons la particularité de jouer dans le XV Parlementaire", a expliqué Benoît Hamon, qui est ailier droit au sein de la formation. "Et vous savez avec qui il pousse en mêlée, Michel ? Avec Jean-Frédéric Poisson ! [Le candidat chrétien-démocrate de la primaire à droite, proche de la Manif pour tous]. Donc Poisson pousse à gauche tandis que Michel pousse à gauche... N'y voyez pas une métaphore de la situation politique désordonnée que nous connaissons !