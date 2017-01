Primaire : pourquoi la hausse de participation a-t-elle profité à Benoît Hamon ?

Comme c'est souvent le cas lors d'un scrutin - la primaire de la droite avait produit le même effet pour François Fillon -, le candidat qui prend la tête du premier tour bénéficie d'une prime pour le second. Notoriété - Benoît Hamon est passé par exemple en tête des recherches Google sur la primaire à plusieurs reprises, et notamment ce dimanche - et visibilité accrue de ses propositions ont pu accentuer l'effet de cette "prime au vainqueur", d'autant que ce scrutin passait d'une bataille entre sept concurrents à un duel plus traditionnel.