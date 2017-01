Primaire : Hamon, Peillon, Valls, les trois derniers meetings résumés en quatre séquences

Pour l'ancien Premier ministre, une fin de campagne tendue et compliquée, à l'image de ce qu'il a vécu durant ses déplacements, de l'enfarinage à Strasbourg en décembre à la gifle d'un identitaire breton cette semaine. Dès le début de son discours au Trianon (XVIIIe arrondissement de Paris), des opposants à sa politique ont sifflé, scandant "49.3 on n'en veut pas", au moment où l'intéressé rendait hommage à Clémenceau, sa figure politique de référence. "Je ne me laisserai pas interrompre", a-t-il rétorqué. "On veut me faire mettre un genou à terre dans cette campagne, si je suis debout, c'est la gauche qui est debout", a lancé Manuel Valls sous les applaudissements de ses soutiens.