Laïcité, cannabis, réfugiés... Manuel Valls torpille ses concurrents, accusés de "démagogie"

Une charge assez virulente accusant en substance ses adversaires d'être déconnectés des vrais enjeux, et consistant à les attaquer tout en défendant son bilan au sommet de l'Etat. "Il est facile de dire : 'Ouvrez les frontières, soyez plus généreux.' Il est plus difficile d'organiser l'accueil digne des réfugiés", a lancé l'ancien chef du gouvernement, manifestement à l'attention de Benoît Hamon, favorable à un visa humanitaire. "Il est facile de faire sauter les interdits, de dire dans une campagne qu'on veut légaliser le cannabis, il est plus dur de combattre la délinquance, les trafics et les cambriolages", a poursuivi Manuel Valls. Ajoutant :