Primaire PS : le show Bennahmias, le thème qui a fâché tout le monde et la dernière fan de Hollande

Interrogé sur la déchéance de nationalité, qui avait énormement crispé la gauche, juste après les attentats du 13-Novembre, Manuel Valls rétorque : "D'abord, nous sommes en guerre". Puis il enchaîne : "Je reste marqué à tout jamais par la manifestation du 11 janvier 2015. Je reste marqué par le discours que j'ai prononcé après les attentats de janvier 2015. Et ici, je suis Charlie, et je serai toujours Charlie. J'ai regretté les divisions de la gauche, et je rappelle enfin que la déchéance de la nationalité existe toujours, et nous avons déchu de leur nationalité six personnes ces derniers mois."





Après Valls, c'est Benoît Hamon qui embraye, visant l'ex-Premier ministre : "Moi aussi, Je suis Charlie. Et beaucoup de ceux qui étaient visés par la déchéance étaient Charlie". Une référence aux binationaux, que l'ancien Premier ministre n'a visiblement pas comprise.