Primaire de la gauche : qui soutient Valls, qui soutient Hamon ?

Après avoir durement tancé Manuel Valls pour ses usages répétés de termes belliqueux et du 49.3 et dénigré le revenu universel de Benoît Hamon, Vincent Peillon a choisi... de ne pas choisir. En revanche, celui qui est quatrième avec plus de 6% des voix, a appelé "les électeurs et électrices à amplifier encore leurs votes". Une manière d'améliorer une participation "moyenne" et "en deçà de ce que l'on attendait". Il souhaite ainsi "le rassemblement le plus fort possible" pour battre la droite, sans pour autant donner le nom d'un candidat qui serait le plus à même d'y parvenir.