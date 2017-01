Revenu universel, Europe, sécurité... Comparez les programmes de Hamon et Valls

Une fois n’est pas coutume, les deux candidats portent des propositions convergentes en matière de sécurité. Tous deux souhaitent notamment embaucher des policiers et de gendarmes supplémentaires. Manuel Valls veut en revanche mettre l’accent sur la lutte contre l’islamisme radical, le salafisme, et l’influence des frères musulmans. Pour cela, il préconise d’expulser les prêcheurs de haine, de dissoudre les associations extrémistes et de lutter sur Internet et dans les prisons contre la radicalisation.





De son côté, Benoît Hamon suggère de lancer une stratégie de coopération européenne dans le domaine de la défense et aboutir à la création d'une agence de renseignement européenne. En ce qui concerne les forces de l'ordre, il souhaite une véritable police de proximité qui doit connaître réellement la population qu'elle protège. Il propose enfin d'instaurer une prime pour les forces de l’ordre présentes dans les zones très difficiles.