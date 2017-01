Rassembler de Mélenchon à Macron ? Pour Vincent Peillon, "ça a toujours été comme ça, il faut retricoter la gauche"

Il a fallu près de dix ans à François Mitterrand pour réaliser l'union de la gauche avant de remporter la présidentielle de 1981. Vincent Peillon, aujourd'hui, espère la faire en quatre mois. "Une gauche abîmée, divisée... Ça fait trois ans que cette comédie dure !", jugeait-il mercredi matin sur LCI.





Le député européen, candidat à la primaire citoyenne des 22 et 29 janvier, s'est à nouveau présenté comme le seul à même d'opérer l'improbable jonction entre l'ex-ministre de l'Economie Emmanuel Macron, qui se dit aujourd'hui "ni droite ni gauche", et Jean-Luc Mélenchon, qui bombarde le bilan du quinquennat à longueur de déclarations et de vidéo YouTube. Pour Vincent Peillon, rien n'est impossible. Car pour lui, c'est toute l'histoire de la gauche :