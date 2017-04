REPLAY - Primaire de la gauche : l'intégralité du débat d'entre-deux tours entre Manuel Valls et Benoît Hamon

TF1, France 2 et France Inter ont proposé le débat de l'entre-deux tours de la primaire de la gauche, mercredi 25 janvier 2017. A J-4 du second tour du scrutin, les deux candidats finalistes de cette primaire ont répondu en direct aux questions de Gilles Bouleau (TF1), David Pujadas (France 2) et Alexandra Bensaid (France Inter).