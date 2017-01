Primaire de la gauche : face à Valls, le programme "à gauche toute" de Hamon

Cette vieille proposition inscrite dans les registres du PS depuis 1981, et portée par François Hollande en 2012, Benoît Hamon la reprend à son compte, comme Arnaud Montebourg et Jean-Luc Mélenchon. Le candidat promet un référendum sur la question "dès le second tour des législatives", comme sur le vote blanc. Au delà - et toujours en accord avec Arnaud Montebourg, il propose de préparer le passage à une VIe République pour mettre fin au régime présidentiel.