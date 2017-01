Primaire de la gauche : le PS a-t-il surestimé la participation ?

Dimanche soir, le président de la Haute autorité de la primaire de la gauche, Thomas Clay, avait indiqué que le nombre de votants se situait "entre 1,5 et 2 millions, sans doute plus proche de 2 millions". Un chiffre qui correspond aux objectifs affichés par les responsables socialistes ces derniers jours.





Or, cette estimation est plus qu’hypothétique. Ce lundi matin, le président du Comité national d'organisation de la primaire, Christophe Borgel, a évoqué lundi sur RTL un chiffre à "plus de 1,4 million" de votants sur "près de 87% des bureaux". Vers 10 heures, la Haute autorité a précisé à LCI un chiffre de participation situé autour de 1,6 million de personnes sur 95% des bureaux de vote.