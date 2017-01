Primaire de la gauche : puis-je voter si je n'aipas voté dimanche dernier ? Le mode d'emploi du second tour

Tous les Français inscrits sur les listes électorales pourront participer à ce scrutin, y compris ceux qui se sont inscrits dans les derniers jours de 2016. Ces électeurs-là, dont les noms ne figureraient encore pas sur les listes électorales, seront ajoutés sur une liste complémentaire après présentation d'une pièce d'identité.





Les personnes qui auront 18 ans entre le 1er janvier 2017 et le 22 avril 2017 (veille du 1er tour de l'élection présidentielle) sont également autorisés à voter. Comme pour le premier tour, il vous faudra débourser un euro et signer la feuille d'émargement affirmant se retrouver "dans les valeurs de la gauche". Toute personne n'ayant pas participé au premier tour peut tout de même voter au second.





Après avoir reçu leur code d'accès, les Français de l'étranger pourront, de leur côté, voter en ligne, dès le samedi à 9 heures (heure de Paris) jusqu'au dimanche à 19 heures (heure de Paris).