Benoît Hamon net vainqueur de Manuel Valls : les trois raisons d'un succès

Comme son malheureux frère de l'aile gauche Arnaud Montebourg, Benoît Hamon s'est lancé officiellement dans la campagne fin août, bien avant Manuel Valls, qui a fondé son calendrier sur celui de François Hollande, déclaré forfait en décembre. Mais en réalité, sa stratégie s'est concrétisée dès le printemps 2015, durant la bataille de la loi Travail, au cours de laquelle il s'est imposé comme l'un des chefs de file à l'Assemblée des 27 députés PS qui comptaient voter la motion de censure contre le gouvernement Valls, après avoir réclamé une réorientation plus sociale des réformes. En démarrant sa campagne très tôt, Benoît Hamon s'est imposé comme l'un des principaux détracteurs du bilan du quinquennat. Arnaud Montebourg, pendant ce temps, menait une campagne plus solitaire, et plus éloignée de l'appareil politique.