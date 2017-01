Revenu universel : passe d'armes entre Benoît Hamon et Manuel Valls par meetings interposés

"Quand j’entends Manuel Valls dire que ce que je propose c’est la société du farniente, en gros l’incitation à la paresse, je me rappelle que Michel Rocard, quand il a fait le revenu minimum d’insertion (RMI), on le lui disait de la même manière. C’était les gens de droite" a répliqué Benoît Hamon en meeting à Montpellier.





"Nous sommes devant des mesures sérieuses qui méritent mieux que l'anathème, surtout quand on va puiser ses commentaires dans ce qui est d'ordinaire le vocabulaire et le répertoire de nos adversaires politiques", a-t-il déclaré. "Dénigrer une mesure comme celle-là va compliquer la tâche pour le rassemblement", a-t-il ajouté. "Si je trompe tant, mais si beaucoup de Français me font confiance, comment feront-ils (pour voter pour Valls s'il gagne, ndlr) ?"