Revenu universel : que propose exactement Benoît Hamon et pourquoi tant de haine ?

C'est la critique principale du camp de Benoît Hamon : sa proposition ferait du tort à la valeur travail. Manuel Vallsa critiqué durant la primaire une mesure favorisant "le farniente", les proches d'Arnaud Montebourg, une "résignation face au chômage" et Jean-Luc Mélenchon, "une trappe à pauvreté" qui permettrait à un patron peu scrupuleux d'offrir de plus bas salaires. Face aux critiques, Benoît Hamon rétorquait durant les débats qu'il envisage "le travail tel qu'il sera et non tel qu'il fut". Une façon d'anticiper la robotisation de nombreux emplois non qualifiés et, plus généralement, la raréfaction du travail.