REVIVEZ - Primaire à gauche : ce qu'il faut retenir du 2e débat

Un débat sans violence mais plus combattif. Trois jours après leur première émission sur TF1, les sept prétendants de la primaire à gauche sont retournés dans l'arène ce dimanche, sur BFMTV, iTélé et RMC. Après la première confrontation sans étincelles de jeudi dernier, Arnaud Montebourg, Manuel Valls, Vincent Peillon, Benoît Hamon, Sylvia Pinel, François de Rugy et Jean-Luc Bennahmias ont tenté de saisir cette nouvelle occasion pour marquer leurs différences sur l'Europe, les réfugiés, l'écologie, l'éducation ou encore la laïcité. Bilan : quelques piques, des débats parfois plus clivés, malgré les nombreux points de convergence qui rassemblent les candidats.





Parmi les séquences à retenir : le débat tranché sur le cannabis, la vision unanime sur le rôle de la France dans le monde, les désaccords sur l'accueil des migrants, mais aussi les différentes visions de la laïcité ou encore du bilan de François Hollande. Nous vous proposons de retrouver l'ensemble des échanges de ce deuxième débat, à une semaine du premier tour de la primaire.