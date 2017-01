Primaire à gauche : "Vital pour eux de mobiliser au maximum"

"C’est tout à fait vital pour eux de mobiliser au maximum". Pour Olivier Mazerolle, éditorialiste à LCI, les candidats n'ont plus le choix s'ils veulent avoir un rôle à jouer lors de la présidentielle, le 22 avril et 6 mai. "Il leur faut du monde pour donner une légitimité et de l’éclat à la victoire" et pour permettre au vainqueur "d’aborder la présidentielle avec un petit espoir de pouvoir s’imposer", explique-t-il.





Même Manuel Valls a reconnu implicitement que ce n'était pas gagné, rappelle-t-il. Dans une interview au Monde, ce dernier a déclaré qu'il fallait "casser l'esprit de la défaite". "De ce point de vue, il faut reconnaître que les conditions du déroulement de la primaire ne facilite pas les choses", analyse l'éditorialiste. Selon lui, Jean-Luc Bennahmias et Sylvia Pinel "n'ont pas contribué" à "réhausser le niveau du débat" et "ont pris du temps de parole bien précieux". Et le "problème" devrait donc naturellement se répéter pour le deuxième débat diffusé sur BFMTV, iTélé et RMC ce dimanche soir à partir de 18h. Pour les autres, il va donc falloir "faire preuve de caractère pour pouvoir attirer l’attention" lors d'un deuxième débat qu'Olivier Mazerolle espère plus dynamique et animé que le premier.