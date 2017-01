Sécurité, revenu universel, "49.3 citoyen" : Vincent Peillon torpille Benoît Hamon (et cite Marine Le Pen dans la même phrase)

Mercredi, sur LCI, Vincent Peillon est allé plus loin, mettant dans la même phrase le projet de la candidate FN Marine Le Pen et des propositions de Benoît Hamon. "J'ai une peur terrible pour mon pays", a lancé l'ancien ministre de l'Education pour justifier son choix de participer à la primaire. Après avoir illustré son propos en évoquant la proposition de Marine Le Pen de supprimer la gratuité de l'école pour les enfants d'immigrés sans papiers, il a enchaîné sur Benoît Hamon et son projet de fusionner les budgets de la défense et de la sécurité intérieure, affirmant que cela "n'existe que dans les Etats totalitaires".





Un parallèle volontaire entre Hamon et Le Pen ? "Aucun, il n'y a aucun parallèle", martèle auprès de LCI le député Sébastien Denaja, porte-parole de Vincent Peillon, réfutant par ailleurs tout attaque "personnelle". Mais ce dernier confirme que la bataille de la primaire est bien lancée : "Quand on fait des propositions, il faut les assumer. Le principe du '49.3 citoyen' nous choque profondément, c'est une régression démocratique. Imaginez que des lois votées par le Parlement soient bloquées par des minorités agissantes ?" Quant à la fusion des budgets de la défense et de la sécurité intérieure proposée par Benoît Hamon, le lieutenant de Vincent Peillon y voit aussi "une régression politique". Et de conclure à propos du projet Hamon :