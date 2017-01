Service civique, PMA et revenu décent : les grandes lignes du projet Valls

"Je ne viens pas proposer le passé, je viens défendre un projet pour l’alternatif", disait-il le 3 janvier en présentant son projet. Avec deux cibles : "les vendeurs d'illusions" du Front national et la "purge" et la "brutalité" du programme de la droite. Si, aujourd'hui, dans la bouche de l'ancien Premier ministre, le "vendeur d'illusion" s'appelle Benoît Hamon, dont il a violemment attaqué le revenu universel, l'ex-Premier ministre avait dévoilé une série de propositions, qui, dans sa communication politique, prennent toutefois moins de place que son expérience politique, qu'il souhaite plus que tout mettre en avant pour la jouer plus présidentiable.