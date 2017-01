Sondage - Primaire de la gauche : Benoît Hamon s'envole, Manuel Valls vainqueur

Il faut également retenir de ce sondage que cette primaire n'intéresse pas une majorité des Français interrogés. Seuls 42% des sondés se disent "beaucoup" et "assez" intéressés par le scrutin, et 58% "pas vraiment" et "pas du tout" intéressés. Les sympathisants de gauche non socialistes sont 58% à avoir de l'intérêt pour la primaire, et les sympathisants socialistes 78%. C'est pourtant sur eux que compte le PS pour participer. Alors que plus de quatre millions de personnes se sont déplacées pour voter à la primaire de la droite et du centre, le parti espère réunir de un à deux millions de votants. Sans quoi le scrutin serait un échec et le PS en danger.