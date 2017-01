Primaire de la gauche : Montebourg donné vainqueur au second tour

Bien que donné largement en tête au premier tour de la primaire de la gauche avec 36% des intentions de vote, Manuel Valls serait battu au second tour par Arnaud Montebourg (53% contre 47%) selon notre sondage Kantar Sofres OnePoint. C'est le second sondage, après celui publié dimanche par le JDD, qui place l'ancien ministre de l'Économie en tête au second tour.





Au premier tour, Arnaud Montebourg est crédité de 23% des voix et serait talonné par Benoît Hamon à 21%. En cas de second tour Valls-Hamon, Kantar Sofres One Point indique un vote extrêmement serré puisque les deux candidats seraient à 50%.





Au premier tour, les autres candidats sont largement distancés : Vincent Peillon n’obtiendrait que 10% des intentions de vote suivi de Sylvia Pinel à 6%. Jean-Luc Bennahmias et François de Rugy ne recueillaient quant à eux 2% des voix.