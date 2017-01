Suppression du 1er ministre, tirage au sort, vote obligatoire... : ce que proposent les 7 candidats de la primaire à gauche pour moderniser la vie politique

L’ancien ministre de l’Education nationale propose une modification profonde du mode de scrutin aux législatives en instaurant la proportionnelle intégrale. Pour recréer du lien entre la classe politique et les citoyens, Vincent Peillon veut aussi instaurer le mandat unique, assurer le non-cumul dans le temps (maximum trois mandats) et créer un statut de l’élu permettant une plus grande diversité sociologique de la représentation. Comme Benoît Hamon et Arnaud Montebourg, il défend le droit de vote des étrangers aux élections locales.