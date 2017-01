"Swipe les primaires" : après la droite, Tinder s'invite dans la bataille de la gauche pour inciter les jeunes à voter

Manuel Valls, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, Vincent Peillon, Sylvia Pinel, François de Rugy et Jean-Luc Bennahmias s’invitent à partir de ce mercredi 11 janvier sur l'application de rencontres Tinder, à l’occasion du lancement de l’opération "Swipe les Primaires" de la gauche. Le principe ? Aider les utilisateurs à choisir le candidat de la primaire de la gauche le plus proche de leurs idées en vue du scrutin, programmé le 22 janvier pour le 1er tour et le 29 pour le second.





Les adeptes du "swipe" (ce glissement de doigt vers la droite ou la gauche) sont invités à répondre à une série de questions d’actualité, en lien avec les programmes des sept candidats et les enjeux futurs pour les 18-35 ans. Par exemple : "Dépénaliser le cannabis ?", "Sortir du nucléaire ?", "Augmenter le temps de travail ?", "Supprimer l’article 49.3 ?". Pour faire simple : "swipez "à droite si vous êtes d’accord, à gauche si ce n’est pas le cas.