Taper fort sur Hamon et occuper le terrain : comment Manuel Valls veut encore sauver sa campagne

A l'image de son discours prononcé ce dimanche soir après les résultats du premier tour, Manuel Valls devra affirmer son autorité et sa stature présidentielle, et démontrer que le programme de son adversaire est "irréalisable". Il a estimé ce dimanche soir que les électeurs avaient maintenant le choix "entre la défaite assurée et la victoire possible. Le choix entre des promesses irréalisables et infinançables et une gauche crédible qui assume les responsabilités du pays". L'ancien Premier ministre a l'expérience du pouvoir et ne manquera pas de le rappeller à Benoît Hamon, qui n'est resté que deux ans au gouvernement.