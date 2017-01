Trump investi, une primaire de gauche qui bat son plein... et pendant ce temps, François Hollande dédicace des serviettes

Mais attention... Il ne s'agit pas de n'importe quelles serviettes. Elles sont, précise l'Elysée, conçues par l'entreprise Garnier Thiébaut, basée à Gérardmer, qui "équipe les plus grands restaurants gastronomiques et prestigieux hôtels en France et dans le monde". Une entreprise "créée en 1830", et qui est "l’une des plus anciennes entreprises industrielles de linge de maison dans les Vosges". Peu de temps auparavant, le président de la République visitait la maison d'Arthur Rimbaud à Charleville-Mézières.





François Hollande a peut-être son propre calendrier, il a tout de même profité de cette petite dédicace pour glisser un message politique aux partisans du protectionnisme, et en particulier au Front national. Vantant "l'excellence" française, il a expliqué que "dans une economie mondiale ouverte, il n'est pas souhaitable de vouloir s'en isoler", sans quoi l'emploi en sera affecté. Quant à la primaire, elle semble loin, très loin du chef de l'Etat. D'ailleurs, il n'ira pas voter au premier tour dimanche : il sera en visite officielle au Chili et en Colombie. Si le souhaite (mais seulement s'il le souhaite), il pourra suivre les résultats du premier tour après le discours qu'il doit prononcer dans une centrale EDF de Boléro, dans l'ouest de la Colombie...