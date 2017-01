Un auditeur de France Inter interpelle Valls : "On est 66 millions à vouloir te mettre une gifle"

Un auditeur est ensuite passé à l’antenne et a félicité l’auteur de l’agression : "La claque, on est en fait 66 millions à vouloir te la mettre. C’était juste trop bon ! Il a été parfait le bonhomme". Des propos qui ont conduit Patrick Cohen à mettre fin subitement à la conversation, regrettant cet "appel à la violence" sur l'antenne de France Inter.





Surpris par cet échange, l’ex-locataire de Matignon a de nouveau jugé "inacceptable" toutes les formes de violence. A ses yeux, "quand sur une antenne, on fait profession de violence, ça veut dire qu’il y a quelque chose qui bascule", a-t-il poursuivi. Mais il assure qu’il continuera "à combattre la violence" car "il est le candidat qui représente l’autorité, la République, les valeurs qui sont celles de la gauche et de la France". "Bien sûr on me vise, parce que je suis celui qui peut gagner mais je ne me laisserai pas impressionner", a-t-il conclu.