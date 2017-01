"Une République forte, une France juste" : Ségolène Royal se paye le slogan de Manuel Valls (qui ressemble au sien)

Ségolène Royal n'a pas encore choisi son champion pour la présidentielle, mais cela ne l'empêche pas d'envoyer quelques piques à ses camarades en lice. L'ancienne candidate était interrogée mercredi matin, sur France 2, sur la (grosse) ressemblance entre le slogan adopté par Manuel Valls, "Une République forte, une France juste", et celui qu'elle portait elle-même en 2007, "Plus juste, la France sera plus forte".





S'est-elle fait piquer sa formule par l'ancien Premier ministre ? "Ça y ressemble, commence-t-elle en riant. Ça veut dire que les bonnes idées sont durables." Magnanime, Ségolène Royal ? Oui, mais... Pour la ministre de l'Ecologie, "il y a, cela dit, une inversion des concepts" entre ces deux slogans. Elle explicite :