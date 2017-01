Valls, Montebourg, Peillon, Hamon... : que proposent les candidats de la primaire de la gauche sur l’emploi ?

Jean-Luc Bennahmias : l’insertion professionnelle en ligne de mire

Sur le thème de l’emploi, le président du Front démocrate joue la carte de la sécurisation et du soutien à l’insertion professionnelle. Promoteur de l’instauration d’un revenu universel sécurisant et d’une généralisation de l’alternance, l’ancien eurodéputé veut également mettre en place une sécurité sociale professionnelle qui absorberait le système d’indemnisation chômage et de droits à la formation. Jean-Luc Bennahmias propose en outre un dispositif permettant aux PME, jusqu’à 200 salariés, l’embauche de deux emplois zéro-charges à hauteur de 2,5 fois le smic maximum.





Benoît Hamon : donner du temps aux travailleurs

Fidèle à ses racines aubrystes, le député des Yvelines porte un projet dirigé vers les salariés et le temps de travail. Fervent défenseur du revenu universel, Benoît Hamon souhaite réorienter une partie des aides accordées aux entreprises pour développer le secteur de l’Economie sociale et solidaire. Le frondeur veut également inciter les entreprises à développer le temps partiel, abroger la loi travail en réaffirmant notamment la primauté du code du Travail et encadrer les rémunérations et autres gratifications des patrons.