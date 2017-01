VIDÉO - "C'est possible" : Royal laisse entendre qu'elle a voté pour Hamon au premier tour de la primaire

Mais c'est ensuite qu'elle a lâché le plus d'indices, lorsque le journaliste de France 2 a poursuivi : "Si je vous demande si vous avez voté pour Manuel Valls, vous me direz 'C'est possible'?". Ségolène Royal a alors déclaré : "Non, je ne vous dirai pas pareil." Avant de lâcher quelques rires.