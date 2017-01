VIDÉO - Débat de la primaire à gauche : on a failli perdre Jean-Yves Le Drian

Mercredi soir, les deux candidats de la primaire de la gauche qualifiés pour le second tour, Benoît Hamon et Valls, se sont rendus coup pour coup sous les yeux d'experts et spectateurs avisés. Lors de ce débat de l'entre-deux tours, le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian était semble-t-il lui très fatigué.





À plusieurs reprises, le président du conseil régional de Bretagne de 2004 à 2012 et soutien de Manuel Valls avait les yeux lourds et s'est même légèrement assoupi, le tout devant les caméras... les yeux des spectateurs et des internautes.