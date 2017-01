VIDÉO - Débats des primaires de gauche et de droite : des dissonances, mais souvent une même petite musique

SI LOIN SI PROCHES ? - Trois pour la primaire de la droite et du centre et trois pour la primaire de la gauche. Depuis le mois d'octobre, les débats pour les primaires se suivent et ne se ressemblent pas, sur le plan des mesures en tout cas. A quelques exceptions près sur la forme... que nous nous sommes amusés à retrouver et rassembler. On vous laisse juges.