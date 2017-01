"Hamon la menace", "Valls Tartuffe"... Gilbert Collard étrille les candidats à la primaire de la gauche

Si c’était une pièce de Molière, le Parti socialiste aurait sans doute joué le premier rôle. C’est en substance le message qu’a voulu faire passer Gilbert Collard, invité d’Audrey Crespo-Mara, au lendemain du 1er tour de la primaire de la gauche.





Véhément et incisif, le député FN n’a pas mâché ses mots, égratignant des politiques qu’il abhorre. "Ils font partie du parti socialiste tel que je l'exècre, le parti de la tartufferie de l'irréel". Avant d’écorcher l’ancien Premier ministre, Manuel Valls : "Vous connaissez cette phrase célèbre 'cachez ce sein que je ne saurais voir' ? Et bien on imagine parfaitement Valls dans le rôle de Tartuffe, avec 'Cachez ce 49.3 que je ne saurais voir'. Cette tartufferie, cette hypocrisie et cet irréalisme m'insupporte."