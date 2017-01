VIDÉO - "Je me dois d'apporter plus d'attention aux miens" : cette fin de discours émouvante de Manuel Valls que vous n'avez pas vue

Benoit Hamon semblait pressé de prendre la parole ce dimanche. Après avoir remporté la primaire, il n'a pas attendu que Manuel Valls termine son discours pour démarrer le sien, obligeant les différents médias à couper le perdant. Et pourtant, cette fin de discours valait le coup d'oeil. L'ancien Premier ministre, toujours en retenue, a laissé libre court à son émotion.





"Une nouvelle page s'ouvre, a-t-il avoué. Il m'appartient de prendre le recul nécessaire, de réfléchir, d'analyser, de me réinventer." Avant de s'adresser à ses proches : "Je me dois aussi d'apporter davantage d'attention aux miens, à Anne, à mes enfants et à mes amis."