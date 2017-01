VIDÉO - La vague Macron déferle sur l'Auvergne

"Je vous donne le sentiment d'être fait dans un moule? Ben, l'ENA ce n'est pas un moule, c'est un moule pour qui veut le devenir [...] Je suis fier de tout cela, mais pour autant je n'entends pas respecter les règles de la vie politique parce que je ne m'y retrouve pas et que nos concitoyens ne s'y retrouvent pas"... Dans un style bien à lui, Emmanuel Macron a balayé les accusations qui lui sont faites sur son appartenance à l'élite de la République et défendu sa ligne politique lors de son déplacement à Clermont-Ferrand, terres ancrées à gauche. Depuis le début de sa campagne, l'ancien khâgneux se présente comme le candidat anti "système", se plaçant hors de la logique des partis.





Preuve de l'engouement dans la région pour le candidat, son intervention de près de deux heures, à la grande halle d'Auvergne, a eu lieu devant quelque 2000 personnes, obligeant certains sympathisants à rester à l'extérieur...