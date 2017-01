VIDÉO - Montebourg et Hamon : au fond, qu'est-ce qui les différencie ?

En 2002, ils fondaient ensemble un courant du PS et ont toujours appartenu à l’aile gauche du PS. Pourtant, en regardant les deux programmes de cette primaire, Benoît Hamon et Arnaud Montebourg divergent sur plusieurs points. Les deux hommes ne défendent pas la même conception du marché du travail. Arnaud Montebourg reste un productiviste, un partisan de la croissance et il pense que l’on peut encore créer des emplois comme au XXe siècle. Benoît Hamon pense que la révolution numérique et les robots vont raréfier le travail et donc qu’il va falloir créer à terme un revenu universel pour tout le monde, qui peut dans certains cas compenser la perte de revenus.