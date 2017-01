VIDÉO - Partie de campagne, épisode 19 : Jean Luc Bennahmias se prend pour Bourvil

Cette semaine, Arnaud Montebourg a décidé de s’installer dans la rue et d’haranguer les foules. C’est déjà avec les même stand-up qu’il faisait campagne en 2011 et qu’il s’est singularisé dans la primaire de l’époque. La main sur le cœur, Benoît Hamon mobilise lui avec son projet de revenu universel. Il fait le tour de France tout en luttant contre un rhume. Manuel Valls de son côté chante systématiquement la Marseillaise et insiste sur la sécurité dans des salles qui paraissent bien ternes en comparaison à Emmanuel Macron. En déplaçant les foules, l’ex-ministre de l’Économie arrive à éclipser la primaire de la gauche. Jean-Luc Mélenchon aussi remplit les salles. À tel point qu’il prévoit en février de tenir un meeting simultanément à Lyon et Paris, retransmis grâce à un hologramme.