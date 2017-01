"Do you speak english ?" : qui de Benoît Hamon et Manuel Valls parle le mieux anglais ? Regardez

Nos hommes politiques ont bien souvent - il faut l'admettre - un problème à maîtriser l'anglais. Du mythique "Win the 'yes' needs the 'no' to win against the 'no'" de Jean-Pierre Raffarin en 2005 en passant par le non moins savoureux "Be you, be proud of you because you can be do what we want to do" de François Hollande, les preuves sont nombreuses que pour arriver au plus haut sommet de l'Etat, l'anglais est facultatif.