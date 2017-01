JT WE - Primaire de la gauche : dans un bureau de Lille, fief historique de la gauche, 20 bulletins dans l'urne à 11h

A 9h, les plus motivés affichent encore des motifs d’espoir : "Je veux croire que le candidat élu saura emmener la gauche vers la victoire", concède une militante.

"Il faut savoir se manifester et se mobiliser. Il y a des choses qui ne me plaisent pas, à droite, et surtout à l’extrême droite", martèle une autre. Cependant, en fin de matinée, les chiffres parlent d’eux-mêmes. Dans un bureau de vote en banlieue de Lille, seul vingt bulletins avaient été glissés à 11h.