VIDEO - Primaire de la gauche, débat d'entre-deux tours : Vous avez loupé le début, voici la minute d'introduction de Benoît Hamon

Pour Benoît Hamon, c'est clair, le véritable adversaire, c'est "la droite totale de François Fillon". Dès sa minute d'introduction, le candidat a en effet pris pour cible François Fillon qui "défend un projet de régression sociale et de remise en cause de notre modèle social et républicain".





Arrivé en tête lors du premier tour de la primaire de gauche, Benoît Hamon n'hésite pas non plus à tirer à boulet rouge sur le FN : "Celui que vous choisirez affrontera Marine Le Pen et son projet xénophobe et nationaliste", insiste-t-il avant de mettre en garde : "Si la gauche ne veut pas jouer le rôle de figurant dans cette élection présidentielle, il faut qu'elle tourne le dos à l'ordre ancien".