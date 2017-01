VIDÉO - Primaire de la gauche : le CV de Manuel Valls passé au crible

CURRICULUM VITAE - Le candidat du PS à la présidentielle sera bientôt désigné à l'issue des primaires citoyennes. Il ne reste que deux candidats en course, Benoît Hamon et Manuel Valls. À chacun son style, sa personnalité et son expérience. LCI décrypte ici le CV de Manuel Valls, qui a terminé second lors du premier tour.