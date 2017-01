VIDÉO - Primaire de la gauche, le débat de l'entre-deux tours : la minute d'introduction de Manuel Valls

Une chose est sûre : Manuel Valls n'a pas tardé à choisir la formule offensive pour tenter de refaire son retard. Dès le soir du premier tour, il expliquait sans équivoque que les électeurs avaient dorénavant le choix entre "la victoire possible" et "la défaite assurée". Tout au long de la semaine, le candidat n'a pas hésité à charger Benoît Hamon, dénonçant ses "promesses irréalisables et infinançables" allant jusqu'à accuser son rival d'une proximité avec l'islamisme radical.





Face à ces échanges vifs par médias interposés, Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du PS, a tenu à intervenir pour calmer les esprits : "Dans ce moment incertain, l’unité est notre bien. Benoît tu as déclaré que 'tu ne te trompais pas d’ennemis : François Fillon et Marine Le Pen'. Manuel, tu as déclaré que 'tu n’avais pas d’ennemis dans ta famille politique'", rappelle-t-il notamment dans un communiqué publié sur Twitter.