VIDÉO - Primaire de la gauche : les mesures phares et les slogans des 7 candidats

Pour Jean-Luc Bennahmias, président du Front démocrate, la mesure qui le démarque le plus des 6 autres candidats est le lancement d'un modèle de société basé sur le développement durable. Le but est "de préparer dès maintenant la société de demain pour laisser à nos enfants une des économies les plus modernes et compétitives de la planète".