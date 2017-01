VIDÉO - Primaire de la gauche : qui peut voter, où, quand et comment, tout comprendre en une minute

Ce jeudi, le premier débat de la primaire à gauche a lieu et suscite déjà beaucoup d'attentes. Pour voter à cette primaire, pas besoin d’appartenir au Parti socialiste ou à l’un des partis associés, tels que l’UDE, le Front Démocrate ou encore le parti écologiste. Il suffit d’être inscrit sur les listes électorales avant le 31 décembre 2016, de se munir d’une pièce d’identité, de signer la charte d’adhésion aux valeurs de la gauche et des écologistes et de payer un euro par tour.





Les Français de l’étranger peuvent également participer au scrutin par voie électronique, alors que les procurations ne sont pas acceptées. Les scrutins se tiendront les dimanche 22 et 29 janvier dans les 7530 bureaux de vote établis sur le territoire français. Ces derniers seront ouverts de 9h à 19h.





En outre-mer, le vote se tiendra les 21 et 28 janvier prochain. Pour voter, il existe un site internet : www.lesprimairescitoyennes.fr, et même un dispositif de géolocalisation.