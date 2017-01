VIDÉO - Primaire du PS : les meilleurs moments télévisés d'Arnaud Montebourg

A l'occasion du premier débat de la primaire du PS ce jeudi soir, chacun des sept candidats va tenter de se placer sous le feu des projecteurs. Cette rencontre s'annonce déterminante dans le choix des deux vainqueurs du premier tour de la primaire, prévu le 22 janvier, aucun favori ne se détachant pour le moment.





Grâce à ses attitudes parfois extravagantes, Arnaud Montebourg n'aura aucun mal à se démarquer de ses adversaires. L'ancien avocat a, depuis toujours, grâce à son côté tribun et parfois impétueux, eu de grandes facilités à capter son auditoire. Il devrait cependant faire preuve de davantage de retenue qu'à l'usage sur le plateau du débat. Ses équipes lui ont conseillé de brider son penchant théâtral afin de paraître plus sérieux et posé. Par le passé, l'ancien ministre de l'Economie s’est déjà fait remarquer à de nombreuses reprises lors de ses passages au petit écran. Sur le plateau du Grand Soir, Justine Corbillon a compilé ses meilleurs moments télévisuels.